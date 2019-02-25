Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin kalbidir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sincan’ı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Cumhur İttifakı AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile Mareşal Çakmak Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını yapan Kasapoğlu, vatandaşlara hitap etti. Bakan Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin kalbidir. Çünkü Sincan, ’Balans ayarı yaptık.’ diyenlere en güzel cevabı vermiştir" dedi.

Sincan’ı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cumhur İttifakı AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafa hayırlı işler dileyen ve bir lokantanın açılışını yapan Bakan Kasapoğlu, ziyaretler sırasında gördüğü çocuklara kitap dağıttı.

Kasapoğlu daha sonra Sincan Gençlik Merkezi’ne geçerek, gençlerle bir araya geldi. Merkezde atölyeleri gezen Bakan Kasapoğlu, Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile birlikte masa tenisi oynadı.

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan ile Mareşal Çakmak Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını da yapan Bakan Kasapoğlu, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti, "Sincan Türkiye’nin kalbidir" dedi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sincan sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin kalbidir. Çünkü Sincan, ’Balans ayarı yaptık.’ diyenlere en güzel cevabı vermiştir. Sizler hür iradenizle, buradan milletimize ayar vermeye kalkanlara en güzel mesajı verdiniz." ifadelerini kullandı.

"Burada tankları yürütenler şimdi neredeler?" diye soran Kasapoğlu, "İşte o gün tankları yürütenleri, siz oylarınızla, iradenizle sandığa, tarihe gömdünüz. O zaman reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, ’Bu şarkı burada bitmez.’ dedi. Bu şarkı burada bitmez. Sizler şarkıyı orada bitirmediniz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızı, halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı yaptınız, Başkan yaptınız." diye konuştu.

Hizmet için var olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sizlere Başkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdim. 31 Mart günü inşallah burada Murat Ercan, büyükşehirde de Mehmet Özhaseki’yi var gücümüzle destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Sincan’ın kadınları, erkekleri, çocukları ve gençlerinin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Murat Ercan başkanımızla toplantı yaptık. ’Sincan için ne yapabiliriz?’ diye konuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde Türkiye, 2002’den beri ciddi anlamda devrimler geçirdi. Bu hizmet çıtasını çok daha yukarı taşıyacağız. Sincan’daki kadınlarımız ve gençlerimiz için çok geniş ölçekli spor yatırımları yapacağız" şeklinde konuştu.

Sincanlıların ihtiyaçlarının çok önemli olduğunu ve eksikleri çok kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Mahalle havuzları, semtlerde açacağımız gençlik merkezleri ve semt sahalarımızla eksikleri gidereceğiz" açıklamasını yaptı.

Murat Ercan da “31 Mart seçimlerinde gerek Sincan gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye en yüksek desteği göstermeye, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Artık eski Türkiye yok. Büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye var. İnşallah büyük Türkiye yolunda kutlu yürüyüşümüze devam ediyor ve devam edeceğiz” sözleriyle Sincan’a seslendi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.