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Bakan Kasapoğlu şampiyon aletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:50
Bakan Kasapoğlu şampiyon aletleri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı 10 madalya ile tamamlayan milli atletleri tebrik etti.


U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası, bugün yapılan yarışlarla sona erdi. Türkiye’ye bir günde 7 madalya getiren gençler, günün sonunda 4x400’de Türkiye rekoruyla gelen altın madalya ile tarih yazdı.


U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye U20 Atletizm Takımı, Boras’tan 10 madalya ile ayrıldı. 4 günlük şampiyonada gelen 10 madalyanın 7’sini son gün kazanan ay yıldızlılar, kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin iki 17, iki de 18 yaşında genç atletten oluşan dörtlüsü, 4x400 metre erkekler yarışında Çekya ve İspanya’nın önünde şampiyonluğa uzandı.


Bakan’dan Tebrik Mesajı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:


" İsveç’in Boras kentinde düzenlenen U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden ve organizasyonu 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlayan milli atletlerimizi kutluyorum. Şampiyona tarihinde kıta çapında ilk kez bir bayrak yarışında şampiyon olmanın mutluluğunu yaşatan sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Böylesine kıymetli başarıların atletizme gönül veren gençlerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. . Birbirinden kıymetli sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Uluslararası arenada Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 07:50
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