Bakan Kasapoğlu: "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, saat 19.19’da balkonlardan okunacak İstiklal Marşı coşkusuna Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nden katılacağını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19’da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı’nı okuyacak. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Saat 19.19’da Türkiye’nin randevusu var. Ben de milli sporcularımızla birlikte İstiklal Marşımızı okumak için Ankara’daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizde olacağım” ifadelerini kullandı.