  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:32:06 -
Bakan Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın Rize seyahatine eşlik eden Bakan Kasapoğlu, Karadeniz'in eşsiz doğasını da gezdi. Gezisi sırasında fotoğraf makinasını eline alan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rize'nin doğal güzelliklerini de görüntüledi.

Bakan Kasapoğlu'nun çektiği fotoğraflara Karadeniz'in dereleri, yaylaları, köy evleri, yeşil ormanları ile bulutlu mavi gökyüzü yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat! Mühim uyarı
Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusu..
Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Gündem

Noterlerde uygulanacak olan Güvenli Ödeme Sistemi nedir?

İkinci el araç alım satımından zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nedir? Güveni ödeme sistemi nasıl çalışıyor? İşte detaylar.....
Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!
Gündem

Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: İhale tamam!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleşen toplu açılış töreninde müjde üstüne müjde verdi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı