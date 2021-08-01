  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Devlet Bahçeli’den AYM’ye sert sözler “Eğer HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa…”

Vatandaşlar isyanda! Market fiyatları cep yakıyor

Bu yangınları kökten bitireceği için, imam hatiplere düşmanlar!

İslam Memiş’ten ‘altın’ gibi altın tavsiyeleri Bu aya aman dikkat!

Türkiye’nin komşu ülkesi için harekete geçtiler! ‘Yanıt verilmeli’… Uluslararası eylem çağrısı

Havadaki devler Türkiye'ye giriş yaptı! Tek seferde 39 ton su bırakabiliyor

Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

FETÖ'cü Orhan İnandı Türk büyükelçiyi öldürmek için "suikastçi" tutmuş

PKK'yı kilitleyen operasyonun detayları ortaya çıktı! Kuryesiyle imha edildi

Askeri darbe yapılmıştı! Myanmar karanlığa sürükleniyor
Denizli’de orman yangını kontrol altına alındı
Marmaris'teki içler acısı durum havadan görüntülendi
Bakan Kasapoğlu, Rıza’yı teselli etti
Aslan, yine bir Rumen'in peşinde
Spor Bakan Kasapoğlu, Rıza’yı teselli etti
Spor

Bakan Kasapoğlu, Rıza’yı teselli etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Türk güreşçilerinin müsabakalarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarı finalde yenilen Rıza Kayaalp'i teselli etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:18:00 -
Bakan Kasapoğlu, Rıza’yı teselli etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Türk güreşçilerinin müsabakalarını izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarı finalde yenilen Rıza Kayaalp'i teselli etti.

Makuhari Messe'de yapılan güreş maçlarında milli sporculara tribünden destek veren Kasapoğlu, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı rakibine yarı finalde yenilerek final şansını yitiren Rıza Kayaalp ile karşılaşmadan sonra bir araya geldi.

Salonun içinde sporcuların antrenman yaptığı bölümde Rıza Kayaalp ile görüşen Kasapoğlu, milli sporcuyla kucaklaşarak onu teselli etmeye çalıştı.

Büyük üzüntü yaşayan Rıza Kayaalp, "Madalyamızı alalım sonra üzülürüz" dedi. Bakan Kasapoğlu bunun üzerine "Sen ülkemizi daima başarıyla temsil ettin. Elinden geleni yaptın. Devamı var üzülecek bir şey yok. Madalya var." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay