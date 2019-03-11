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Bakan Kasapoğlu: "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:44
Bakan Kasapoğlu: "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah vermeyecek de." dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yenimahalle’de ziyaretlerde bulundu. Öncesinde, Demetevler’de bulunan, seçim irtibat bürosunu ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ardından bir kafede düzenlenen "Gençlik Buluşması’na" katıldı. Demetevler’de bulunan seçim irtibat bürosunu ziyaretinde konuşan Bakan Kasapoğlu, "Yenimahalle için tekrar bir milat olacak, Yenimahalle’nin gençleri ve kadınları için, Yenimahalle’nin sporcu potansiyeli taşıyan evlatları için bir gelecek olacak inşallah." diye konuştu.



AK Parti’nin hizmet anlayışının toplumun tüm kesimini kapsadığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Tüm kesimleri kapsayan o ’Hizmetkar’ anlayışımızı inşallah 31 Mart itibarı ile Yenimahallemizin halkıyla, kadınlarıyla, gençleriyle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.



Eski İstanbul’dan bahseden Bakan Kasapoğlu, "O zamanın İstanbul’u maalesef çamur dolu sokaklarla, çöp dolu köşe başlarıyla anılıyordu. Her köşe başında çöp dağları vardı İstanbul’un, sis altındaydı İstanbul, çünkü hava kirliliği vardı. Ama işte biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın, o gün yaktığı o meşale bugünlere kadar uzanan o meşale sayesinde İstanbul, şu anda çok farklı bir noktaya geldi. İstanbul’un pek çok ilçesi ciddi anlamda, yükseldi, ilerledi ve dönüştü. Ankara’da da hamd olsun. Hem Büyükşehir’de hem ilçelerde bu şansı bu avantajı yakalayan belediyelerimiz oldu. İnşallah, 31 Mart sonrasında da çok farklı bir anlayışla, hizmet çıtamızı çok daha yukarılara taşıyacağız hep birlikte, gerçekten, samimiyetle, hizmetle, tevazu ile ayrı bir hizmet anlayışı ile ülkemizi daha güzel yarınlara, daha aydınlık ve yaşanabilir şehirlere ulaştırmanın gayreti içerinde olacağız" şeklinde konuştu.



Karşılarında cephelerin olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "O cephelere inat, sevgiyle yaklaşacağız, merhametle yaklaşacağız, kardeşlikle yaklaşacağız. Amacımız bizim herkes biliyor hizmet etmek. Ülkemizin son 17 yılda geldiği nokta apaçık ortada, sağlıkta, eğitimde, sanayide, ekonomide, biliyorsunuz ekonomide bol sıfırlı paraları, milyonları, milyarları, gençlerimiz hatırlamıyor belki ama, nereden nereye geldi Türkiye, hani AK Partimizin şarkısı diyor ya, ’Nereden nereye geldi Türkiye.’ Hakikaten Türkiye nereden nereye geldi. Bunu unutmamak lazım, hastanelerin durumunu unutmamak lazım, yolları, trafikleri unutmamak lazım." dedi.



Seçim irtibat bürosu ziyaretinin ardından, Demetevler’de bir kafede düzenlenen "Genç Kıraathaneler Buluşmasına" katılan Bakan Kasapoğlu, her şeyin gençler için olduğunu söyledi. Konuşması esnasında ezan okunduğunun söylenmesi üzerine konuşmasını yarıda kesen Bakan Kasapoğlu, ezan sonrası konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli, Rabbim ezanlarımızı susturmak isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermesin. İnşallah vermeyecek de." ifadelerini kullandı.



Gençlere daha güzel imkanları el birliğiyle hazırlamak için var olduklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Geleceğe, el ele omuz omuza beraber yürüyeceğiz. 31 Mart gerçekten çok önemli bir süreç, zira sadece belediye başkanlarımızı seçmeyeceğiz. Ülkemizden farklı şekilde medet umanlara da bu 31 Mart günü iyi bir ders vereceğiz" diye konuştu.



Kısa bir sohbet ve bir bardak sıcak çayın ardından Bakan Kasapoğlu, gençlerin gelecek için ışık olduğunu söyleyerek buluşmadan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:44
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