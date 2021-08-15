Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcuları ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporculara destek ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

İlk olarak Kocaeli Kartepe'de kampta olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, 4 Ağustos'tan bu yana çalışmalarını burada sürdüren takımın antrenmanını izleyip, hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, idmanın ardından milli sporcularla sohbet edip, tarihinde üçüncü kez paralimpik oyunlarına katılacak ay-yıldızı ekibe olan inancını dile getirdi ve başarı dileklerinde bulundu.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Akın, Tokyo 2020 hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kampımıza ziyarette bulunarak bizleri onurlandırdı ve paralimpik oyunları sürecinde bizlere desteklerini hissettirerek güç kattı. Ekibim adına, başta Türk sporunun büyük destekçisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve tüm paydaşlarımıza bu süreçte teşekkür ediyorum. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en başarılı şekilde temsil edip, içinde bulunduğu bu zor zamanlarda halkımızı bir nebze olsun mutlu etmek niyetindeyiz." diye konuştu.

Kasapoğlu'ndan paralimpik milli okçulara ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Okçular Vakfı Riva Tesisleri'nde kamp yapan milli okçular ile bir araya geldi.

3 Ağustos'tan bu yana kampta olan milli okçuların antrenmanını takip eden bakan Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sporcularla yemek yiyen Kasapoğlu, millilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda tüm branşlarda olduğu gibi okçuluktan da çok umutlu olduğunu vurgulayarak, milli sporculara başarılar diledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Özcan Ediz, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Sayın bakanımızın bizlere olan güveni, samimiyeti ve ilgisi kesinlikle çok motive ediciydi. 3 antrenör, 1 fizyoterapist, 11 sporcumuzla, bir an önce yarışıp bayrağımızı, ülkemizi ve türlü zorluklarla ciddi bir sınavdan geçen milletimizi en iyi biçimde temsil etmeyi arzuluyoruz. Bakanlığımızın bize olan güveni, sporcularımızın kendilerine ve bize olan güveni ile çok güzel işler yapacağımıza inanmaktayız." şeklinde görüş belirtti.