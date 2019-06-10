Bakan Kasapoğlu Milli Takım’a destek için İzlanda’ya gidiyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın KeflavikHavaalanı’nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gidecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın KeflavikHavaalanı’nda maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda’ya gidecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın Keflavik Havaalanı’nda maruz kaldığı kötü muamele sonrası millilere destek için İzlanda’ya gidiyor.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösterdi. Milli Takım’a destek için İzlanda’ya gitme kararı alan Bakan Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin, "Dün İzlanda’da Milli Takım kafilemize ne uluslararası hukuka ne sportmenliğe yakışmayan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda’ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız" açıklamasında bulundu.

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