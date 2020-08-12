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Aktüel

Bakan Kasapoğlu Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Derince'de, içerisinde pek çok branşı ihtiva eden, bunun yanında gençlerimizin kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri çok donanımlı bir tesisi Derince Belediyemizle birlikte olan iş birliği çerçevesinde gençlerimizin hizmetine açacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:33:32 -
Bakan Kasapoğlu Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlik bizim en büyük umudumuz, en büyük gücümüz ülke olarak. 20 milyon gençle dünyanın en genç birkaç nüfusundan birine sahibiz. O yüzden gençlerimiz için her anı, her imkanı önemli fırsat olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, bir dizi program için geldiği kentte ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Kasapoğlu, anı defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle makama geçti.

Kasapoğlu, burada Vali Yavuz ile bir süre görüştü. Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Kasapoğlu'na günün anısına vazo takdim etti.

Ziyarete, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilgililer katıldı.


- "Kocaeli ülkemizin sembol vilayetlerinden biri"


Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl başkanı Mehmet Ellibeş tarafından karşılanan Kasapoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve ilçe belediye ve teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin ülkenin sembol illerinden biri olduğunu belirterek, ülkeye kattığı değer itibarıyla her alanda öncü kentlerden biri olduğunu söyledi.

Hem Bakanlık hem de devletin diğer kurumları olarak el birliğiyle Kocaeli'nin bugünü ve yarını için çıtayı yükseltmenin gayretinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, bundan sonra da el birliğiyle Kocaeli'yi çok daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

Kasapoğlu, Kocaeli'nin sporda öncü bir misyonunun olduğunu, bunu daha farklı başarılarla taçlandırmak istediklerini vurgulayarak, "Gençlik bizim en büyük umudumuz, en büyük gücümüz ülke olarak. 20 milyon gençle dünyanın en genç birkaç nüfusundan birine sahibiz. O yüzden gençlerimiz için her anı, her imkanı önemli fırsat olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.


- "Yerel yönetimlerle iş birliğini çok önemsiyoruz"


Yerel yönetimlerle iş birliğini çok önemsediklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bugün Derince'de, içerisinde pek çok branşı ihtiva eden, bunun yanında gençlerimizin kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamda kendilerini geliştirebilecekleri çok donanımlı bir tesisi Derince Belediyemizle birlikte olan iş birliği çerçevesinde gençlerimizin hizmetine açacağız." dedi.

Kasapoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirdikleri çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Darıca'da spor kompleksinin yapımına ciddi bir katkımız olacak, yine butik salonlarımızdan ikisini Kartepe'ye kazandırmış olacağız. Körfez, yatırımlarımızın devam ettiği bir ilçemiz. Hem gençlik merkezimizi hem de 500 kişi kapasiteli spor salonumuzu inşallah Körfez'e kazandırmanın müjdesini paylaşmak istiyorum. Bununla birlikte diğer ilçelerimiz için Büyükşehir Belediyesi ziyaretimizde birlikte geliştireceğimiz projeleri konuşacağız."

Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ziyarette Bakan Kasapoğlu'na Kocaelispor forması hediye etti.

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