Bakan Kasapoğlu İstanbul’un en büyük buz pisti için tarih verdi

Zeytinburnu’ndaki İstanbul’un en büyük buz pisti inşaatında incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Buz pisti inşaatımız bizim prestij projelerimizden biri. Bunu da Zeytinburnu’na kazandırma noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu prestij eseri Zeytinburnu’na inşallah yıl sonuna kadar kazandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’un Nuripaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğine katıldı. Kasapoğlu, 58. Bulvar Caddesinin trafiğe kapalı alanında bulunan seçim çadırını ve ‘AK Nokta’yı ziyaret ederek vatandaşlara karanfil verdi. Başkan adayı Ömer Arısoy’u tanıtan Bakan Kasapoğlu, vatandaşlardan destek talep etti.

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle yapımı devam eden Zeytinburnu’ndaki İstanbul’un en büyük buz pisti inşaatını da ziyaret etti. Çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kasapoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu prestij eseri Zeytinburnu’na yıl sonuna kadar kazandıracağız"

Buz pisti inşaatını prestij projelerden biri olarak gördüğünü ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bunu da Zeytinburnu’na kazandırma noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonraki süreçte de Ömer Başkanımızla son durumu değerlendirdik. En hızlı şekilde tamamlanması noktasında bakanlık olarak hem de Ömer Bey ile bu konuya ciddi bir şekilde yoğunlaşacağız. Bu prestij eseri Zeytinburnu’na inşallah yıl sonuna kadar kazandıracağız" dedi.

"Zeytinburnu’nda bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz"

Bakan Kasapoğlu, "Zeytinburnu’nun buz hokeyi takımının ciddi bir başarı öyküsü var. Yeni süreçte Ömer Bey de gerçekten kendini her anlamda ispat etmiş bir arkadaşımız. Hem insani özellikleri itibariyle hem de tecrübesi, birikimi bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalar Zeytinburnu için çok önemli bir kazanım olacak. Biz bu çerçevede Zeytinburnu’nda bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Sporu tabana yaymakla ilgili semt sahaları projeleri var"

Sporu tabana yaymak için semt projeleri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Zeytinburnu’nda sporu tabana yaymakla alakalı gerek amatör spor kulüplerimizin her açıdan, fiziki tesisleşme noktasında olsun, maddi destekler noktasında olsun, her açıdan yanında olacağız. Ömer başkanımızın da güzel projeleri var. Sporu tabana yaymakla ilgili semt sahaları projelerimiz var. Bu sahaları her mahallede, okullarda yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Zeytinburnu’nu İstanbul’daki önemli üslerimizden biri olarak tayin ettik"

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesiyle ilgili konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bu çerçevede Zeytinburnu’nu İstanbul’daki önemli üslerimizden biri olarak tayin ettik. Gerçekleştireceğiz, inşa edeceğimiz ve 7/24 halkımızın hizmetinde olacak butik havuzlarımızla, kadınlarımız öncelikli olmak üzere herkese yüzme öğreteceğiz. İnşallah Zeytinburnu’na alanında çok başarılı sporcuları ve yüzme şampiyonlarını çıkaracağımıza inanıyorum. Kadınlarımızın sporda öncü olması bizim sporu tabana yayma politikamızda da ayrı bir güç katacaktır. Kadınlarımızla ilgili spor yatırımlarımızı ayrı bir başlık altında değerlendiriyoruz. Kadınlarımızın 7/24 istifade edecekleri fitness merkezleri ve bununla ilgili yeni spor kampanyalarını inşallah Zeytinburnu’nda Nisan ayından itibaren harekete geçireceğiz" diye konuştu.