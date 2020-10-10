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Aktüel Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi:
Aktüel

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi:

"Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 12:19:31 -
Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi:

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Güngören ilçesindeki spor tesislerinde incelemede bulundu.

Kasapoğlu, yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Güngören Spor Kompleksi'ni gezdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu daha sonra, inşaatı devam eden Tozkoporan Yüzme Havuzu'ndaki yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından bir değerlendirmede bulunan Kasapoğlu, sporun tabana yayılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayarak, "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz." dedi.

Hedeflerinin tesis anlamında Türkiye'yi, her branşın yapıldığı bir spor ülkesi haline getirmek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bunu büyük ölçüde başardık fakat daha da geliştirerek bu çalışmamıza devam edeceğiz. Sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını yerel yönetimlerin desteği ile gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Güngören ilçemize tesisler inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Toplumumuzun tüm kesimini sporla buluşturmamız lazım. Bununla ilgili çok güzel tesislerimiz var. Gerek belediyelerimize gerek bakanlığımıza ait tesislerimiz ile dünyada en yeni ve en modern tesisler bizde. Gençlerimize, halkımıza sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini tavsiye ediyorum. Yaptığımız bunca tesisin, salonlarımızın boş kalmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.


- Güngören Spor Kompleksi


Yapımı tamamlanan Güngören Spor Kompleksi içinde 2 bin 342 kişilik stadyum, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarına uygun bin 818 kişilik spor salonu, 8 kulvardan oluşan 395 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu ile karate, tekvando, kick boks, fitness, güreş, squash branşlarının yapılabileceği çok amaçlı antrenman salonları bulunuyor.

Tesiste sporcular ve seyirciler için ayrı ayrı kafeteryalar ile 265 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.


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