0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: “İnşallah sırada İzlanda var”

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye’nin, Fransa’yı 2-0 yendiği maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah sırada İzlanda var.

09 Haziran 2019 Pazar 01:33
Bakan Kasapoğlu: “İnşallah sırada İzlanda var”

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye’nin, Fransa’yı 2-0 yendiği maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte yine tek yürek olarak İzlanda’yı da yeneceğiz inşallah. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye’nin, Konya’da Fransa’yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlılara teşekkür ederek ve mutluluklarını dile getirerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten Milli Takım’ımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa’yı yenerek, dünya şampiyonunu yenerek, 1 milyar Euro’luk bir takımı yenerek çok büyük başarıya imza attı. Başta hocamızı, oyuncularımızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya’nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte yine tek yürek olarak İzlanda’yı da yeneceğiz inşallah. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. 1 milyar Euro’yu aşkın Fransa’nın gücü var, bütçesi var finansal anlamda. Ama sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah başarılara hep birlikte, her branşta yürümeye devam edeceğiz. Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlılar, gayet motiveler. Başarılar diliyoruz, inşallah İzlanda maçını da aynı şekildeheyecanla, coşkuyla, millet olarak destekleyeceğiz, başaracağız” ifadelerini kullandı.



Özdemir: "İnşallah gruptan çıkacağız"


Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın galibiyetten dolayı tebrik için kendisini telefonla aradığını belirterek, “Oyuncularımızı kutladı, Şenol hocamızı kutladı. Kendisi de maçı başından sonuna kadar izlemiş. Kendisine de canı yürekten teşekkür ediyoruz. Evet çok önemli bir maç, grubumuzdaki en önemli maç. Şu anda 9 puan olduk ve grupta lideriz. Önemli olan bir İzlanda deplasmanımız var. İnşallah orada da aynı bilinçle oynarsak oradan da galibiyetle döneriz. Zaten Türk milletinin hakkı bu gruptan çıkmak, inşallah da çıkacağız. Konya seyircisine canı yürekten teşekkür ediyorum, oyuncularımıza, hocamız Şenol Güneş’e... İyi bir birliktelik oldu. Şu anda büyük bir cesaretle yürüyeceğiz. İnşallah sonu da iyi olacak. Konya’da bugüne kadar hep yüzümüz güldü. Hakikaten Konya bize uğurlu geldi. İnşallah bundan sonraki maçlarda da gerekeni yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli maçın ardından
    1. Milli maçın ardından
    2. Şenol Güneş: "Güvenli, coşkulu ve..
    3. Vahşette sınır tanımıyorlar! 13..
    4. Didier Deschamps: “Türkiye’den sağlam..
    5. New York’ta mehteran rüzgarı
    6. Bakan Kasapoğlu: “İnşallah sırada..
    7. Kocaeli'de otomobille motosiklet..
    8. Kastamonu'da silahlı kavga: 4 ölü, 1..
    9. "Türkiye'den sağlam bir tokat yedik"
    10. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zehirlenme
    11. Maduro'dan flaş hamle! Binlerce..
    12. Tarihi zafer sonrası Erdoğan'dan ilk..
    13. Kocaeli'deki yangın
    14. Milli maçın ardından
    15. 43 ilin geçiş noktasındaki trafik..
    16. Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 3..
    17. Emniyet müdürüne uyuşturucudan gözaltı!
    18. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    19. Nijerya'da trafik kazası: 19 ölü
    20. Sosyal medyada Binali Yıldırım..
    21. A Milli Futbol Takımının Fransa..
    22. Cengiz Ünder'den maç sonu açıklaması:..
    23. "Hep birlikte ve tek yürek olarak..
    24. Sudan'da göstericilere müdahaleyle..
    25. Rıdvan Dilmen: Avrupa Şampiyonası'na..
    26. Deschamps: Türkler birçok şeyi doğru..
    27. Duruş bozuklukları neden olur? Duruş..
    28. Uğur Dündar'dan flaş karar! Binali..
    29. Tarım ve Orman Bakanlığından ‘balık..
    30. Gazdan zehirlenen iki kişi İstanbul’a..
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre oldu!
    ABD'nin Doğu Akdeniz haritası deşifre oldu!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...
    ‘Türkiye’de tarım bitti’ diyenler çiftçileri isyan ettirdi! İşte o açıklamalar...
    Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’ Ekrem’in valiye küfrettiği anların videosu ortaya çıktı!
    Hadi bunu da inkar edin! ‘VIP’ Ekrem’in valiye küfrettiği anların videosu ortaya çıktı!