Bakan Kasapoğlu, Hamamyolu esnafını ziyaret etti

Türkiye-Moldova maçı sebebiyle Eskişehir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hamamyolu Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlara karanfil dağıttı.

Esnafları tek tek dolaşıp sohbet eden Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara da karanfil dağıttı. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen Eskişehirlileri de kırmayan Kasapoğlu, daha sonra Eskişehir Valiliğine geçti. Valilik binası önünde bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, “Eskişehir’deki gençlerimiz başta olmak üzere tüm Eskişehir halkı ile hasbihal etme ve kucaklaşma fırsatı bulduk. Çok da mutlu olduk. Kendilerinin bize olan sevgileri bize ayrı bir enerji verdi. Bu vesileyle il ve ilçe başkan adaylarımızla da görüştük. Eskişehir’in geleceğini ve sportif anlamdaki yatırımlarımızı da konuşma imkanı bulduk. İnşallah bundan sonraki süreçte Eskişehir halkımızın spora erişimini daha da kolaylaştıracak şekilde çalışacağız ve pek çok branşı içinde bulunduran spor yatırımlarını çok kısa vadede Eskişehir’de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu’nun gerçekleştirdiği esnaf ziyaretine AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı ve AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Volkan Doğan da katıldı.