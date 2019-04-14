Bakan Kasapoğlu, derbide
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr.14 Nisan 2019 Pazar 19:29
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selim Soydan ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel ile yan yana izledi.
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