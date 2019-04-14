Bakan Kasapoğlu, derbide Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti. Bakan Kasapoğlu maçı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Selim Soydan ve sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Yılmaz Gökdel ile yan yana izledi.

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