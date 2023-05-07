Bakan Kasapoğlu, birilerini fena halde kızdıracak! Sosyal medyayı boşverin, sosyal meydana bakın

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir, Ankara, Antalya ve Kayseri'deki mitinglerinden kareleri paylaşarak, "Sosyal medyayı boşverin, sosyal meydana bakın siz" dedi.

Tüm yurtta 14 Mayıs seçimlerinin heyecanı yaşanırken, meydanlar adayları dinlemek için toplanan seçmenlerle doluyor.

Her gittiği ilde büyük kalabalık ve coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingleri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de alanların önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Vatandaşların duydupğu yoğun ilgiyi sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir, Ankara, Antalya ve Kayseri'den kareler olduğu halde şu ifadelere yer verdi:

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