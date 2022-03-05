Bakan Kasapoğlu, Bakü'de düzenlenen Etnospor Forumu'na katıldı

Bakü’de düzenlenen Dünya Etnospor Konfederasyonun (DEK) organize ettiği 5. Etnospor Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Hem tesisleşmede hem müsabaka sayısında hem de lisanslı sporcu sayısında yüzde yüzün üstünde artışlar gerçekleştirdik. Bunu da pandemiye rağmen yaptık. Çıtamız hep daha yüksekte” dedi. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Dünya Etnospor Konfederasyonun (DEK) organize ettiği 5. Etnospor Forumu başladı.

“Geleneksel Sporların İhyası” sloganıyla düzenlenen forumun açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 45’in üzerinde ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri ve akademisyenler katıldı. Bakan Kasapoğlu, geleneksel sporların hızlı bir yükselişte olduğunu, popülaritesini her geçen gün artırdığını belirterek, “Türkiye olarak bu alanda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok önemli yatırımlar yaptık, önemli projeler yürüttük. Hem tesisleşmede hem müsabaka sayısında hem de lisanslı sporcu sayısında yüzde yüzün üstünde artışlar gerçekleştirdik. Bunu da pandemiye rağmen yaptık. Çıtamız hep daha yüksekte. Müthiş bir potansiyel var. Bizler el ele verdikçe, birliktelik ve kardeşliği spor ruhuna uygun güçlendirdikçe inanıyorum ki geleneksel spor dallarındaki çıtayı da yükselteceğiz” şeklinde konuştu.

Eylül 2022’de İznik’te Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, geleneksel sporları seven herkesi bu etkinliğe davet etti.

“Barış, dayanışma, saygı ve gelenek ilkelerine insanlık daha fazla ihtiyaç duyuyor”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise konuşmasında, dünyanın içerisinde bulunduğu günlerin, konfederasyonun üstlendiği ve faaliyet alanlarını üzerine inşa ettiği barış, dayanışma, saygı ve gelenek ilkelerine insanlığın her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini ifade etti. İnsanlığın birlikte inşa ettiği ve dünya geleceğine miras bıraktığı bütün güzel değerlerin hızla yozlaştığına vurgu yapan Erdoğan, “Bizler böyle bir durumda insanlığı bir araya getirebilecek unutulmuş değerlerimizin farkında olmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Değerlerinin farkında olan bireyler olarak sistemli olarak ve güç birliği yaparak farkındalık oluşturmalıyız” dedi. Erdoğan, yitirilmiş değerlerin geri kazanılması, var olan değerlerin korunarak geleceğe taşınmasının insanlık adına büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “İnsanları bir araya getiren, merkezine insanı ve daha sonra tüm canlıları alan her türlü spor, kültür, gelenek ve sanatı unutulmaya yüz tuttuğu tozlu sayfalardan çıkarmak için el birliği ve gönül birlikteliği yapmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu değerleri köklerinden tekrar yeşertebilirsek inanıyorum ki bu güçlü bağlarla daha huzurlu bir gelecek inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Geleneksel spor ve oyunların ihyasını amaçlıyoruz”

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporlar ve oyunları merkezine alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, “Geleneksel kültürlerin muhafaza edildiği, yerel kimliklere özgü çok sayıda elementi bünyesinde bulunduran geleneksel spor ve oyunların ihyasını amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı her ülkenin geleneklerine ve kültürlerine saygıyı esas alan bir perspektifle hayata geçiriyoruz. Geleneksel sporların ve oyunların zeminini genişletmek, yayılımını kolaylaştırmak ve benimsenmesini sağlamak için birçok spor dalında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yalnızca geleneksel sporlar değil, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız, müziklerimiz, dilimiz, danslarımız ve bunun gibi bir toplumu oluşturan her türlü somut ve soyut kültürel mirası yaşatmaya yönelik amaçlarımız bulunmaktadır” diye konuştu. Forum, Bilal Erdoğan’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelle devam etti. Geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin müzakere edildiği, bu kültürlerin ihyasına yönelik stratejiler üzerine fikir alışverişlerinin yapıldığı forum yarın da devam edecek.