Bakan Kasapoğlu Akit’e konuştu: 62 bin 710 kişi yurtlarımızda kaldı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yurtdışından getirilerek 14 günlük karantina sürecini Türkiye’nin 76 ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında geçiren Türk vatandaşları, arkalarından karşılaştıkları hizmet ve ilgi karşısında duygu ve minnet dolu teşekkür mektupları bırakarak ayrılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, bu memnuniyetin sırrını ve yapılan çalışmaları Akit’e anlattı.

Birçok ülkenin salgın sürecinde yurtdışındaki kendi vatandaşlarını dahi kabul etmezken, Türkiye’nin onlara da kucak açtığına dikkati çeken Kasapoğlu, “Bizim 700 bin yatak kapasitesine sahip öğrenci yurtlarımız var. Bunların sayısı ve kalitesi de her geçen gün artıyor. Şu anda buralarda dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı ‘misafir’ anlayışıyla ağırlıyor, otel konforunda hizmet veriyoruz. Bu süreçte çok acı tablolar da gördük. Birçok ülke bırakın kendi vatandaşına sahip çıkmayı, maske, eldiven bile dağıtmaktan aciz kaldı. Ülkemiz kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir yanında vatanına getirdi. Üstelik başka ülkelerin vatandaşlarını da yurtlarımızda misafir ettik” dedi.

62 bin 710 kişi yurtlarda kaldı

Salgın sürecinde öğrenci yurtlarına 62 bin 210 kişinin giriş yaptığını belirten Kasapoğlu, “76 ilimizdeki yurtlarımızda bu misafirlerimizi ağırladık. Şu anda 28 bin 778 vatandaşımız halen yurtlarımızda 14 günlük karantina süreçlerini geçiriyor. Karantinası biten 33 bin 932 vatandaşımızı evlerine gönderdik. 7 bin 150 sağlık çalışanımızı da yurtlarımızda ağırlıyoruz. Bunun yanı sıra 10 ilde 6 bin 956 odamızı da Sağlık Bakanlığımızın tavsiyesiyle sosyal izolasyonlu oda ve karantina odası olarak hazır tutuyoruz. Bugün hastaneleriyle, yurtlarıyla ülkemizin geldiği noktada Cumhurbaşkanımıza ne kadar minnet duyduğumuzu söylesek azdır. Bazıları bu hastaneleri, bu yatırımları bile farklı şekillerde karalama gayreti güttü” diye konuştu. Türkiye’nin 20 milyon genç nüfusa sahip olduğunu da söyleyen Kasapoğlu, “Onlar en büyük gücümüz. Ülkemizin geleceği. Salgın sürecinde gençlik merkezlerimizde kısıtlamalara gittik ama gençlerimiz ‘Evde oturmak istemiyoruz. Katkı sağlamak istiyoruz’ dediler. Şu anda 81 ilimizde siper maske üretiyorlar. 600 binden fazla ürettiler. Tamamen yerli. Günde yaklaşık 40 bin tane üretiyoruz. Gençlerimizin gösterdiği fedakârlık ve özveri bizi mutlu ediyor. Biz hayırsever bir milletin evladıyız. Bizim aldığımız bu emaneti daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıma ödevimiz var” ifadelerini kullandı.

Lig takvimi ortak akılla belirlenecek

Lig maçlarına ilişkin de açıklama yapan Kasapoğlu, “Devam eden bir çalışma süreci var. Burada esas olan federasyonların kendi çalışmaları. UEFA ve diğer uluslararası kuruluşlarla da süren iletişim sonucunda ortak akılla bir takvim belirlenecektir. Kulüp başkanları ile görüşmelerimizde de kendileri, sporcularının sağlıklarını düşündüklerini söylediler. Biz de müsabakaların en kısa zamanda normale dönmesini umuyoruz. Ancak bu süreç Türk sporu açısından bir düşüş olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Aksine güçlenerek çıkacağız. Tokyo’da ve 2021 Avrupa Şampiyonası’nda başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.