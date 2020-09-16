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Aktüel Bakan Kasapoğlu: "345 Gençlik Merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattık"
Aktüel

Bakan Kasapoğlu: "345 Gençlik Merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattık"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:59:23 -
Bakan Kasapoğlu: "345 Gençlik Merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattık"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzaktan eğitim sistemi çerçevesinde EBA derslerine giremeyen gençler için eğitim seferberliği başlattıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapmasında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında Gençlik Merkezleri üzerinden hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gençlik Merkezlerini uzaktan eğitim döneminde "EBA erişim noktaları" olarak gençlerin hizmetine sunduklarını bildiren Kasapoğlu, "345 Gençlik Merkezimizde EBA eğitim seferberliği başlattık. İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerimize 345 Gençlik Merkezimizde hizmet veriyoruz. Gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkanları seferber ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, internet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen gençlere destek olunması adına Gençlik Merkezlerindeki inovasyon ve deneyap teknoloji atölyelerinde gerekli altyapı çalışmalarının hızla tamamlandığını kaydetti.

Söz konusu alanların pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimiz; maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile Gençlik Merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Gençlik Merkezlerinin pandemi sürecinde birçok önemli çalışmaya imza attığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Merkezlerimiz bu zorlu süreçte siperli maske yapımı, Vefa Sosyal Destek Grupları'nda aktif görev alma, Gençlik Merkezi faaliyetlerini on-line platformlar üzerinden gerçekleştirmenin yanında, EBA eğitim seferberliğiyle de okulların başladığı dönemde yine gençlerimizin yanında olmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

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