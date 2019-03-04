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Bakan Kasapoğlu: "31 Mart seçiminde şer cephesine karşı onurlu duruşunuzu haykıracaksınız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti’nin Bartın mitinginde alanı dolduran vatandaşlara hitap etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:52
Bakan Kasapoğlu: "31 Mart seçiminde şer cephesine karşı onurlu duruşunuzu haykıracaksınız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti’nin Bartın mitinginde alanı dolduran vatandaşlara hitap etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bartın’da vatandaşlarla mitingde bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "31 Mart yerel seçimleri münasebetiyle sizlerle kucaklaşmaya geldik. Bu kadim medeniyetin eşsiz insanları olarak her zaman bu davanın yanında onurlu ve dik bir şekilde yer aldınız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002 yılından bu yana ulaştırmada ekonomiye, sanayiye, sağlığa, spora kadar devrimler gerçekleştirdik. Bu kadim coğrafyanın eşsiz insanları olarak sizler hizmetin en iyisine layıksınız. İnşallah biz de bu güne kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de gençlerimizin, kadınlarımızın, sporcularımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Spor tesislerimizle, gençlik merkezlerimizle sporu sizlerin erişimine daha kolay kılacağız. Gençlerimizin daha donanımlı, daha güçlü olmaları için her türlü hizmeti her daim hizmetinize sunacağız. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde önemli bir seçim var. 2002 yılından itibaren öncesinde de Cumhurbaşkanımıza çeşitli şekillerle engel olmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız İstanbul’a Belediye Başkanı seçildi. Maalesef bir şiiri bahane gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığının 5 yılını tamamlamasına müsaade etmediler. 4.5 yılda kendisini Pınarhisar’a cezaevine gönderdiler. Cumhurbaşkanımız ’Bu şarkı burada bitmez’ dedi. Sizlerin onurlu duruşuyla bu şarkı burada bitmedi. Sizler halkoyu ile kendisini ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı yaptınız. Önümüzdeki süreçte önemli bir seçim var. Sizler yine milli iradenin halk egemenliğinin yanında olan Cumhur ittifakıyla birlikte şer cephesine karşı Bartın’ın gençlerinin, kadınlarının onurlu duruşunu dik duruşunu haykıracaksınız" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:52
  1. doğa

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