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Bakan Kasapoğlu: "2020’nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 yılının sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:42
Bakan Kasapoğlu: "2020’nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 yılının sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrrem Kasapoğlu, Fatih Belediyesi’nin ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında organize ettiği mobil havuzda yüzme öğrenen çocukları ziyaret etti. Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesine kurulan mobil havuza gerçekleşen ziyarete Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katılım gösterdi. Gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, sporu tabana yaymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Ülkemiz denizler açısından zengin bir ülke ve Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olmakla her zaman övünüyoruz. Amacımız gençlerimizi sporla buluşturmak, gençlerimize her imkanı sunmak. Sadece gençlerimizi değil tüm toplumumuzu spor yapan toplum yapabilmek. İnşallah sporu tabana yayma politikası çerçevesinde daha yukarılara taşıyoruz. İkinci eylem planında yüz bin kişiye yüzme hedefi koymuştuk. Bunu çok iyi bir motivasyonla 100 bini çok çok geçerek tamamladık. Bu bize hedeflerimiz daha yukarıya çıkarmanın gerekli olduğunu gösterdi. 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese açtığımız bir proje. Gerek belediyelerimiz, gerek kulüplerimiz, gerek özel sektör ele ele vereceğiz. Bu çıtayı yükselteceğiz. Burada gördüğünüz proje Fatih Belediyesi’nin bizimle gerçekleştirdiği bir proje. Bu anlamda gerek belediye başkanımıza gerekse ekibine teşekkür ediyorum. Çok hızlı davrandılar, pratik hareket ettiler. 5 okulda 4 binden fazla gencimize 2 ayda yüzme öğrettik. Bu hedefin ne kadar gerçekleştirilebilir olduğunu gösteriyor. Birçok branşta sporu öne çıkararak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Bunun yanında da uluslararası anlamda bizim göğsümüzü kabartacak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonlar yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.



“Havuzlarla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz”


Spor okuluna gelen öğrencilerin ailelerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, “Geri dönüşler mükemmel. Ailelerle görüştük. Onlara da söyledim. Sadece çocuklara değil anne babalara da yüzme öğreteceğiz. Her mevsim devam edecek. Başkanımızla geçen hafta kapalı havuzlarımızla ilgili protokol imzaladık. Başkanımız da havuz inşaatına başladı. Onları da tamamlayarak 7 gün 24 saat yılın her günü spor yapan toplum olacağız” ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ergün Turan: “Müthiş bir proje”


Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise çocukların havuzlarda çok daha mutlu olduklarını ifade ederek, “Çocukların en mutlu olduğu yer şu anda bu havuzlar. Projenin tutup tutmadığını şöyle anlarsınız. Buraya girdiğimizde çocukların tamamının sorduğu şey ‘Başkan amca seneye de yapacak mısnız.’ 14 yaşındakiler ‘seneye 15 yaşa çıkartacak mısınız’ diyor. Hepimizin ortak amacı çocuklarımızın kötü alışkanlıklarda uzaklaşması. Çocuklarımız buradaki yüzme saatini iple çekiyorlar. Dolayısıyla müthiş bir proje. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımız da çok hızlı hareket etti. Fatih’in çocukları sevindi” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:42
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