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Gündem Bakan Karaismailoğlu’ndan yandaş Cumhuriyet’e tepki: Yalanlarınız bitmiyor!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu’ndan yandaş Cumhuriyet’e tepki: Yalanlarınız bitmiyor!

CHP’li belediyeler tarafından fonlanan yandaş Cumhuriyet gazetesi, Ankara-Niğde Otoyolu’na ilişkin “2.4 milyar Avro garanti ödendi” iddiasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yandaş gazeteyi yalanladı ve “Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 12:12:00 -
Bakan Karaismailoğlu’ndan yandaş Cumhuriyet’e tepki: Yalanlarınız bitmiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhuriyet’in iddiasını yalanladı. 

Cumhuriyet Gazetesi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yaptığı haberde 2020 yılı için ödenen garanti miktarına ilişkin astronomik bir rakam yer aldı. Görsel olarak da otoyolun daha açılmadan önceki fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

"Ankara-Niğde Otoyolu için 2020'de 2.4 milyar Avro garanti ödendi." ifadesinin yer aldığı habere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi.

Karaismailoğlu paylaşımda "Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!" notuyla gerçek rakamın 24,6 milyon avro olduğu bilgisini aktardı.


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Yorumlar

Hayatiniz yalan

Bu koprulerin maliyetleri neden devlet gizli dosyasi oluyor? Neden halka acik yayinlamiyorsunuz. Ates olmayan yerden duman cikmaz derler eskiler

hizipsavar

bir malı 5000 tl veripde almak mı karlı yoksa kredi kartına 10 taksit almak mı karlı bunu hala kafanız basmıyormu. millet bu yönetemle 4 bit l maaşla her ay 8 bin te alım gücü yapıyor devlet elinde ki parayı diğer işelr için kullanırken taksit taksit yaptırdığı köprüyü ki ( geçiş sayıları bir kaç senede tutuyor onuda ödemiyor osmangazi gibi) bedevaya geliyor ama mal hizipcilere gelde anlat nato kafa nato mermer.
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