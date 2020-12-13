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Siyaset Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Siyaset

Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:54:00 -
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye Lojistik Masterplanı kapsamında Kanal İstanbul projesini gerçekleştiriyoruz. Kanal İstanbul bu planın en önemli yapıtaşıdır. İstanbul Havalimanı, karayolu ve demiryolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak. Kanal İstanbul bir Dünya projesidir. İstanbul Kanalı ve oluşturduğu ekosistem sayesinde Türkiye; bilimin, teknolojinin, sanatın ve ekonominin kalbi olacaktır." dedi.

'Türkiye'nin gururu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçesi üzerine konuşan Bakan Karaismailoğlu; Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Van-Hakkari Yolu, Cizre-Şırnak Yolu (Cudi Dağı Tünelleri), Botan Çayı-Beğendik Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kömürhan Köprüsü gibi dünya çapında eserlerin Türkiye'nin gururu olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında üretilen çok büyük ve önemli projelere 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdiklerini belirtti.

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