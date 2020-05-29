Bakan Karaismailoğlu: Trenlerde zam yok

Tren seferlerinin başladığı hatlarda yolcu biletlerine zam yapılmayacak

l Uçaklar başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemlerine önem verilecek

l Otobüs firmaları ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmeler her türlü sağlık tedbirlerini alarak hizmet verecek

l Trenler, sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalışacak

l Tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak

l YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlardan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek

l Her yolcu biletine ait koltukta oturacak ve yer değişimlerine izin verilmeyecek

l Seyahat sırasında Covid-19 belirtileri gösteren yolcular, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edilecek

l Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek

l Tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesi sağlanacak

l Trenlerde her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacak.