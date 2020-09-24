Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu:

RİZE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari hem de üst yapısı itibarıyla çok özel bir havalimanı olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı inşaat sahasında incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumuna ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere, bugün Rize'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projelerini incelediklerini, çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın Türkiye'de ikinci denize dolgu yapılacak havalimanı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şurada gördüğünüz devasa alanda, 2 milyon 800 bin metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Dolgu kısımları bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Toplamda 100 milyon ton dolgu var burada, bunun şu anda 70 milyon tonu tamamlanmış durumda." dedi.

Karaismailoğlu, üst yapı işlerinin de başladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşaatın şekli ortaya çıktı, kule imalatları devam ediyor. Yine Sahil Yolu ile Rize-Artvin Havalimanı bağlantısını yapacak olan köprülü kavşağımızda da çalışmalar başladı. Burası bittiğinde 3 milyon yolcu kapasiteli, 3 bin metre uzunluğunda çok değerli bir yatırım olacak. Rize'ye, Artvin'e, Karadeniz Bölgesine büyük hizmetler verecek bir havalimanı inşaatını şu anda geziyoruz. Çalışmalar da büyük bir özveriyle devam ediyor."

Havalimanını gelecek yıl bu vakitlerde açmayı hedeflediklerini, çalışmaları da bu doğrultuda sürdürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Havalimanımız hem denize dolgu olması itibarıyla hem mimari yapısı, üst yapısı itibarıyla çok özel bir havalimanı. Hep söylediğimiz gibi ulaşım projeleri, özellikle bizim yaptığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projeleri, mühendislik açısından dünyanın en önemli projeleri. Ders olarak okutulacak, dersler verilecek projeler adeta. 2 milyon 800 bin metrekarelik alanı doldurarak havalimanı yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah burayı hep birlikte bölgenin huzuruna, hizmetine açacağız. Burası açıldığında bölgenin istihdamına, turizmine, üretimine büyük katkıları olacak."

- "Rize İyidere Lojistik Limanı'nda da çalışmalar başladı"

Bakan Karaismailoğlu, bölgede kara yolu yatırımı olarak devam eden 19 proje bulunduğunu, hepsinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Bölgeye değer katacak, bölge insanının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir bitirip Rizelilerin, Doğu Karadenizlilerin hizmetine sunacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Bölgeye lojistik anlamda büyük değer katacak, Rize İyidere Lojistik Limanı'nda da çalışmalar başladı. Burası da lojistik bir üst olarak çok önemli bir yer olacak. Ovit Tüneli, Dallıkavak Tüneli, Kırık Tüneli, yine Salarha tünelleri, bunun gibi pek çok projemiz bir bir bitecek, buraya değer katacak." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, bir gazetecinin, "Havalimanı inşaatında tamamlanma oranı nedir?" sorusu üzerine, "Yüzde 80'deyiz." yanıtını verdi.

Öte yandan Karaismailoğlu, Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükayır-Andon yolunu birbirine bağlayacak Salarha Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi, tünelin çıkış kısmı olan Dalyan mevkisinde yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra makam aracıyla yaklaşık 2,9 kilometre uzunluğundaki tünelden geçen Karaismailoğlu, Dörtyol mevkisindeki tünel şantiyesinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ve diğer ilgililer eşlik etti.