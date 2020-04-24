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Gündem

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Herkese bedava internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşların evlerine kapanmaları sonrası internet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 gb internet verileceğini açıkladı.

2020-04-24 09:43:00 -
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Herkese bedava internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İnternet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" dedi.

Bakan Karaismailoğlu "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1’er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

İs-hak

1.gb mi şakamı bu hiçverneyin daha iyi bu bir kaşık çorbaya iftara çağırmak gibi bir şey yok ben almayın varlığı ile yokluğu arasında bir fark yok
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