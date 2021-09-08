Bakan Karaismailoğlu, metro logosundaki değişikliğin nedenini açıkladı

CHP'li İBB yönetiminin 2,5 yılda İstanbul'a bir tane bile metro kazandırmadığına dikkat çeken Bakan Adil Karaismailoğlu, logo tartışmasına dair, emek hırsızlığına izin vermeyeceklerini söyledi.

İstanbul'da metro logolarında değişikliğe gidildi. Logolarda değişiklik yapılacağına dair kararın açıklamasıyla birlikte tartışmaların da fitili ateşlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tartışmalara yanıt verdi ve değişikliğin nedenini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı metrolar

Metrolara neden U harfli logoların konulduğunun sorulması üzerine konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "O, ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın ister 'U-Bahn' anlasın ister 'ulaştırma' anlasın ama biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz." cevabını verdi.

"7 tane büyük metro yapıyoruz, karşı taraqf hiçbir iş yapmadı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı metrolara karışmadıklarını belirten Karaismailoğlu, yabancılar geldiklerinde "M" ve "U" harfleri dolayısıyla kafa karışıklığı yaşayıp yaşamayacaklarına ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:

"Niye karışsın ki? Altında 'metro' yazıyor zaten. Biz işin kendisine odaklanalım. İstanbul'da çok büyük işlerimiz var, 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 7 tane büyük metro işi 103 kilometre, bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar liradır ama karşı taraf hiçbir iş yapmadı.

Algı operasyonları yapan bir yönetim var

Sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular.

İstanbul dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Bunları herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin de emek hırsızlığı yapmaması lazım."

2,5 yıl oldu, İBB bir tane metro yaptı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin logolara tepki verinceye kadar ellerindeki işleri yapmaları gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. 2,5 yıl oldu, yaptıkları, tamamladıkları bir metro projesi var mı?" diye sordu.

"İstanbulluların yaşam kalitesini artıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'nin her tarafında belediyelere katkı olsun diye metrolar, altyapı yatırımları yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, İstanbul'da da çok önemli, büyük yatırımlarının bulunduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, söz konusu yatırımları İstanbullular için yaptıklarını belirterek, "İstanbullulara hizmet için yapıyoruz. Çünkü zaten sıkıntısını çekiyorlar. İnşallah en kısa zamanda da bu yatırımları bitireceğiz. İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağız, yaşam kalitesini artıracağız." dedi.