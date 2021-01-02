Bakan Karaismailoğlu, "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli"nin açılış töreninde konuştu:

ELAZIĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli de bu azimle, memleketin her köşesine inşa ettiğimiz eserlerden yalnızca biridir." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek, Vali Erkaya Yırık ile görüştü.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine iştirak eden Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Anadolu'nun iki kadim şehri Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayan D-300 devlet yolu üzerindeki Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve yolunun açılışında yer aldıklarını söyledi.

Tüm ulaşım modlarıyla ülkeyi geleceğe taşıyacak bir altyapının oluşturulması için çalışmalara büyük bir hız ve titizlikle devam ettiklerini kaydeden Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılının milletin yaşam kalitesini yükselten yatırımlarla dolu bir yıl olarak geçtiğini, 2021'in de yatırımların artarak devam ettiği bir yıl olacağını ifade etti.

İnsan, yük ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve dünya sathında sürekli kendini yenileyen sistemlere eş güdümlü dahil olma yolunda ilerlediklerini anlatan Karaismailoğlu, yakın geleceği de tasarlayan, ülke ekonomisine omuz veren, insan odaklı, çevreye duyarlı, kaynakları verimli kullanan, sürdürülebilirlik mekanizmaları oluşturulmuş bir yol haritası dahilinde kararlılıkla ilerlediklerini bildirdi.

- 3 bin 200 şantiyede çalışmalar sürüyor

Türkiye'nin bütünsel kalkınmasına katkı verecek adımları bir bir atarken, yurdun doğusu ile batısı, kuzeyi ile güneyi arasında ekonomik ve sosyal açıdan eşitliğin sağlanması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, salgına karşı tüm tedbirleri alarak ülke sathında 3 bin 200 şantiyede çalışmaları sürdürdüklerini, yaklaşık 700 bin kişinin Bakanlık bünyesindeki iş imkanlarından faydalandığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız yollar, köprüler ve tünellerle insanımızın bereketine bereket katmak, iş olanaklarını artıracak yeni yatırımlara zemin hazırlamak, çiftçimizin, sanayicimizin ticaretine omuz vermek için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ve Kömürhan Tüneli de bu azimle, memleketin her köşesine inşa ettiğimiz eserlerden yalnızca biridir."

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede, 660 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü, 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp Kömürhan Tüneli ve 123 metrelik çift köprü bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nün 2x2 şeritli, ters Y tipi kule olarak tasarlandığını, 168,5 metrelik tek pilon şeklinde imal edildiğini dile getirdi.

Köprüde kullanılan 7 bin tonluk çeliğin Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarı kadar olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan köprünün gergin eğik askılı olarak planlandığını ve 42 adet kablo imalatı gerçekleştirildiğini, çelik kablo uzunluğunun 853 kilometre, çelik tel uzunluğunun da 6 bin kilometre olduğunu ifade etti.

- 16 ili bütünleştirecek

Kömürhan Tüneli'nin 2 bin 400 metre ve çift tüplü olarak tamamlandığını dile getiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış köprümüz ve tünelimizde, görüntüleme sistemlerinden sensörlere ve değişken mesaj sistemlerine, haberleşme sistemlerinden yangın, scada ve diğer kontrol sistemlerine kadar elektrik ve elektromekanik donanımlar tamamen yerli ve milli mühendislik imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bölgede ulaşım artık daha emniyetli ve konforlu bir şekilde yapılacaktır. Projemiz, Elazığ ve Malatya şehirlerimiz başta olmak üzere 16 ilimizi bütünleştirerek, bölgenin üretim, ticaret, turizm ve kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır.



Kömürhan Köprüsü ve Tüneli hepimiz için iftihar vesilesi olan projelerimizden biridir. Projemiz, tamamen Türk mühendis ve işçilerin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle gerçekleştirilmiştir. Her geçen gün ulaşım ve haberleşme projelerimizde yerli ve milli teknolojilerimizin, kaynaklarımızın ve bilgi birikimimizin payını artırmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki, bugün bizim yapabildiklerimiz, gelecek nesillerimize de başarma azmi ve güven aşılayacaktır. Bu inançla attığımız her adım, ekonomik gücümüzü ve bağımsızlığımızı daim kılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, projemizin başta Elazığ ve Malatya illerimiz olmak üzere tüm ülkemize, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşriflerinizden dolayı, şahsım ve Bakanlığım adına bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum."

Törene, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.



