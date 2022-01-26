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Gündem Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ücretiz devam edecek
Gündem

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ücretiz devam edecek

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:30:00 -
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Ücretiz devam edecek

Karla mücadelenin devam ettiği İstanbul'da Bakanlığa bağlı olarak hizmet veren Marmaray'da yeni günde de ücretsiz hizmet verilecek.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı son dakika açıklamasında "Bakanlığımıza bağlı Marmaray'da bugün de seferler İstanbullu vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecek" dedi.

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