Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2035 yılına kadar toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2035 yılına kadar toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.
Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.