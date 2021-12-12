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Gündem Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek
Gündem

Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2035 yılına kadar toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 20:51:00 -
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2035 yılına kadar hayata geçirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2035 yılına kadar toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, "Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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