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Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Devletimiz olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:07:00 -
Bakan Karaismailoğlu: Devletimiz olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, "Yangınların ilk anından itibaren devletimiz olağanüstü bir seferberlik halinde olağanüstü çalışma gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

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