Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu Dağı Bakım ve İşletme Şefliği’ni ziyaret ederek; yurdun dört bir yanında devam eden yol çalışmalarının son durumunu yerinde denetledi. Karaismailoğlu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'ndaki çalışmalara ilişkin Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'ndan bilgi aldı.



“12 bin personel ve 13 bin araçla canla başla çalışan çok özverili bir ekibimiz var”



Beklenen kar yağışının ülkemize geldiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Cumartesi gününden bu yana kar yağışlarının ülkenin büyük kısmını etkisi altına aldığı dile getirerek; şunları söyledi:



“Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayollarını, Havayollarını, Demiryollarını açık tutmak için canla başla çalışıyoruz. Burada en büyük iş Karayolları personel ekiplerimize düşüyor. 12 bin personel ve 13 bin araçla yolları güvenli bir şekilde açık tutmak için canla başla çalışan çok özverili bir ekibimiz var. Buradan hepsine teşekkürlerimi sunuyorum.”



“Ekiplerimiz tüm araç ve ekipmanları ile teyakkuz halinde”



Karayollarında, Türkiye genelinde 400 tane merkez olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 68 bin kilometre uzunluğundaki yolların anlık olarak izlenmekte olduğunu ve duruma göre müdahale edildiğini dile getirdi.



Karaismailoğlu, “Sadece dün Düzce kesiminde zincirleme meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Kışa uygun olmayan lastiklerle hareket eden tırların meydana getirdiği bir kazaydı. Onun dışında ülke genelinde çok ciddi bir durum yok. Kar ve buzla mücadele eden ekiplerimiz tüm araç ve ekipmanları ile teyakkuz halinde, 24 saat canla başla çalışıyorlar” dedi.



56 havalimanında da yoğun bir çalışma olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Orada da pistlerimizi açık tutup, ulaşımı sağlıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. Demiryollarında da yine kış araçlarımız yolları açmak için çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan çok zaruri olmadığı sürece kar ve tipinin yoğun olduğu saatlerde yola çıkmamalarını ve yine kendi can güvenlikleri için araçlarında mutlaka zincir bulundurmalarını öneriyoruz. Havayolu, Karayolu ve Denizyolu açısından herhangi bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı anında da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar” diyerek, 24 saat aralıksız çalışan ekiplere teşekkür etti.