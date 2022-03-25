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Gündem Bakan Karaismailoğlu: Bir sürprizimiz var
Gündem

Bakan Karaismailoğlu: Bir sürprizimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 01:58:00 -
Bakan Karaismailoğlu: Bir sürprizimiz var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz hafta açılan ve bugün açılacak Tokat Havalimanı'yla ilgili yaptığı paylaşımı heyecana neden oldu.

'Pazartesi günü sürprizimiz var'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, ''6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü’nü açtık, yarın Tokat Havalimanı’nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var. Durmak yok!'' ifadelerini kullandı.

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