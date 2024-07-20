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Teknoloji Bakan Kacır'dan TÜRKSAT 6A müjdesi!
Teknoloji

Bakan Kacır'dan TÜRKSAT 6A müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 23:52:00 -
Bakan Kacır'dan TÜRKSAT 6A müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKSAT 6A'nın 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleştiğini ve antenlerinin açıldığını duyurdu.

Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TÜRKSAT 6A 35 bin 786 kilometrede, test yörüngesi olan 50° Doğu yörüngesine yerleşti. Yaklaşık 3 ay sürecek testlerin ardından asıl yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesine doğru yola çıkacak. Uydumuzdaki Türkiye’nin haberleşme kapsama alanını genişletecek görev yükü antenleri bugün başarıyla açıldı. Bu ana kadar kusursuz bir iş çıkaran tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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