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Teknoloji Bakan Kacır: Lider milli teknoloji girişimleri kuracağız
Teknoloji

Bakan Kacır: Lider milli teknoloji girişimleri kuracağız

Yeniakit Publisher
2023-10-06 12:35:00 -
Bakan Kacır: Lider milli teknoloji girişimleri kuracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi dijital dönüşümde de küresel bir oyuncu haline getireceklerini belirtti.

Vizyon 100 Platformu'nun Cumhuriyetin 100'üncü yılı temasıyla düzenlediği Dijital CEO ve Liderler Zirvesi'nin beşincisi Çeşme'deki bir otelde başladı.

Etkinliğin açılışına çevrim içi olarak katılan Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, dijital dönüşüm odaklı destek programlarıyla firmaların finansman ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

KOSGEB ile yürüttükleri Gelişim Destek Projesi ile yaklaşık 3 milyar 200 milyon liralık destek sunduklarını kaydeden Kacır, şöyle konuştu:

"Yakın zamanda uygulamaya alacağımız Dijital Dönüşüm Destek Programı'yla dijital dönüşüm alanındaki yatırımları, teşvik sistemi kapsamında öncelikli yatırımlar olarak destekleyeceğiz. Dijital dönüşümün getirdiği rekabetçilik atmosferinden en üst düzeyde faydalanabilmek için bir yandan uluslararası işbirliklerine de önem veriyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere firmalarımızın dijital dönüşümüne yönelik desteklerimizi güçlendirmek amacıyla 7,5 milyar avro bütçeli Dijital Avrupa Programı'na geçtiğimiz ay katıldık.

"Kacır, işletmelerin dijital dönüşümden elde ettiği kazanımlar arttıkça teknoloji yatırımlarının da artmaya devam edeceğini belirterek, bu alanda yürütülen politika ve stratejiler hakkında bilgi verdi.
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İnsan kaynağına dijital yetkinlikler kazandırabilmek adına pek çok projeyi hayata geçirdiklerine işaret eden Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"81 şehrimizin tümünde kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleriyle, düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle insan kaynağımızı çok erken yaşlardan itibaren dijital dönüşüme hazırlıyoruz. Sektör Kampüste Programı'mız kapsamında 78 firmamızın ve kurumumuzun katılımıyla 65 üniversitemizde 10 binden fazla öğrencimizin dijital yetkinliklerini güçlendiriyoruz. Ekol 42 Okulları ile yeni nesil yazılımcılarımızı ileri teknolojileri geliştirmek üzere hazırlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda küresel teknolojik eğilimleri yetkin insan kaynağımızla buluşturacak sürekli değişen teknolojik trendlere uyum sağlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Dijital dönüşümde de küresel bir oyuncu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde uygulanan politikalarla Türkiye'nin küresel ve bölgesel sınamalara rağmen büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, 254 milyar dolar ihracatıyla son 12 çeyrektir hız kesmeyen bir büyüme evresi yakaladı. Bu başarının temelinde şüphesiz AR-GE ve inovasyona sunduğumuz katkının etkisi büyüktür. Yenilikçi ve yüksek teknolojilere yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımıza inancımız tam. Atılan bu adımlarla 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi sizlerle birlikte küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmeye devam edeceğiz. Ülkemizi dijital dönüşümde de küresel bir oyuncu haline getireceğiz. Önümüzdeki dönemde dijital dönüşümde önemli bir paya sahip yapay zeka, yazılım, robot teknolojileri ve haberleşme gibi alanlarda lider milli teknoloji girişimleri kuracağız. Bu süreçte bizler sizlere, özel sektörümüze her zaman desteğimizi sürdüreceğiz."

Vizyon 100 Platformu Kurucusu Berkay Güner de konuşmasında etkinlik boyunca sanayi ve üretim, perakende, finans ve ödeme sistemleri, teknoloji ve altyapı, insan ve sağlık, ulaşım ve otomotiv, kargo ve lojistik ile girişimcilik olmak üzere 8 ana başlığı ele alacaklarını belirterek, her ana başlıkta sektörel fırsat ve tehditlerin masaya yatırılacağını aktardı.

Açılışın ardından ilk oturumun gerçekleştiği Dijital CEO ve Liderler Zirvesi, yarın tamamlanacak.

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