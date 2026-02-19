  • İSTANBUL
Gündem Bakan Kacır, fen lisesi öğrencileriyle buluştu
Gündem

Bakan Kacır, fen lisesi öğrencileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Kacır, fen lisesi öğrencileriyle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ramazan ayının ilk akşamında iftar sofrasını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında derece elde eden gençlerle paylaştı.

Ramazan ayının ilk iftar sofrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a bilimle iç içe yaşayan gençler eşlik etti. Kacır, ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden gençlerle yaptı.

 

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde, iftar programında öğrencilerle bir araya geldiğini bildirdi.

 

Gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kacır, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık."

