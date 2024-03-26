Bakan Kacır ETSO’da iş dünyası ile buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzurum’da, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) düzenlenen toplantıda iş dünyası ile bir araya geldi.

Bakan Kacır’ı ETSO’da, Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri karşıladı. ETSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya iştirak eden Bakan Kacır’a, Vali Mustafa Çiftci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratları; KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek eşlik etti. ETSO Meclis üyeleri ile TOBB İl Genç ve İl Kadın Girişimciler Kurullarının üyelerinin katıldığı toplantının açış konuşmasını Başkan Özakalın yaptı.

Özakalın, “İş Dünyası Olarak Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz”

Bakan Kacır’ı ETSO’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Özakalın, şehrin gelişmesi ve kalkınması için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptıkları çalışmalardan söz etti. Özakalın şunları söyledi; “Oda olarak reel sektörün sahada yaşadığı sorunları tespit edip çözüm önerilerimizi rapor hainde ilgili tüm makamlara ulaştırıyoruz. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettiği gibi üretimin, sanayinin, ihracatın ve istihdamın ülkemizin geleceği için ne derece önemli olduğunun farkındayız. Yani iş dünyası ve iş dünyasının temsilcileri olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, sanayi ve teknolojiyi geliştirmek ve ülkemizin istikbali için attığı her adım iş dünyamızın geleceğine etki ediyor. Sağlanan destekler önemli ve hedefe ulaşmaya hizmet ediyor. Şunu da özellikle ifade etmekte büyük yarar görüyorum. Devletimizin bizim gibi gelişmekte ve kalkınmakta olan bölgeler için oluşturacağı en küçük bir çekim gücü buradaki sanayileşmeyi ve ekonomiyi daha farklı noktalara getireceği kanaatindeyiz. Bize buralarda arzu ettiğimiz ivmeyi kazandıracak adımların atıldığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir”

Sege Vurgusu, “Parametreler Güncelliğini Yitirdi”

Konuşmasında bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamalarının belirlendiğinin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) parametrelerinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özakalın şöyle konuştu; “Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerek siz değerli Bakanımıza ve gerekse Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi vermiştik. Şu anda bununla ilgili bir çalışma olduğunu biliyoruz. İnşallah SEGE’nin güncelliğini yitirmiş parametrelerin yerine daha objektif verilerle bölgelerimizin gelişmişlikleri değerlendirilir ve şehrimiz bu sebeple yaşadığı dezavantajdan kurtulur. SEGE’nin güncellenmesiyle 6. Bölge Teşviklerinden direkt faydalanacağımıza inanıyoruz.”

“Erzurum’a Tarıma Dayalı İhtisas OSB Kurulsun”

Reel sektör olarak her zaman ülke ekonomisine, üretim ve ihracat yaparak, istihdam sağlayarak destek olmanın çabası içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Özakalın, “Doğu Anadolu Bölgesi yaklaşık 7 buçuk milyon insanımızın yaşadığı bir bölge Biz de bu bölgelerde üretim yapmaya, sanayileşmeye çaba gösteriyoruz. Maalesef dünya olarak bir pandemi gerçeği yaşadık. Pandemiden sonra dünyanın şartları değişti, ekonomilerin yapısı değişti, tarımın ve sanayileşmenin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ayrıca sanayide sürdürülebilirliğin hayati önem taşıdığına şahit olduk.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzurum’un tarım ve sanayide önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan Özakalın, hayvansal veya bitkisel üretim yapan işletmelerin ve bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer alacağı Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin Erzurum’a kurulması konusunda destek beklediklerini söyledi.

“6. Bölge Teşvikleri Ve 2. Osb’nin Genişletilmesi Erzurum’u Cazip Kılar”

Erzurum’un turizm destinasyonu ve çeşitliliği anlamında marka şehir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Başkan Özakalın ancak şehrin sanayileşme konusunda henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını dile getirdi. Özakalın konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bu konuda beklediğimiz sıçramayı yapmak için öncelikli hedefimiz; Erzurum’un 6. Teşvik bölgesi kapsamına alınması... Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve siyasilerimizin de desteğiyle hep birlikte yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Erzurum Merkez II. Organize Sanayi Bölgemizde tahsise hazır 72 parsel yer alıyor. Bu sanayi parsellerinin 61’inin arsa tahsisi yapıldı. Altyapı hizmetleri tamamlanmakta olan bölgemizde 72 fabrikanın yapımı için çalışmalar başladı. İhracatçı ulusal firmalara ve birçok yerel firmaya arsa tahsisi yapıldı. Bölgemize şu anda 290’a yakın yatırım talebi bulunuyor. Oluşan yoğun talebin karşılanması için bölgemizin genişletilmesi gerekiyor. Bu kapsamda askeri alana tahsisli 1.5 milyon metrekarelik alanın daha bölgemize tahsis edilmesi ve bununla birlikte bölgemizin 6. Bölge teşviklerinden bölgesel teşvik kanunu kapsamında direkt faydalanması önem arz etmektedir. 3. Etap alanın genişletilmesi ve şehrimizde yeni OSB alanlarının oluşturulması anlamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da desteklerini ve pozitif yaklaşımlarını bekliyoruz. Çünkü 6. Bölge teşvikleri ve 2. OSB’nin genişletilmesi Erzurum’u yatırımcılarımız için daha cazip kılacağı bir gerçektir.”

Teşviklerin Tek Merkezden Yapılması Ve Finansa Erişim Kolaylığı

Şehrin ve bölgenin dinamiklerinin harekete geçmesi ve ekonomik anlamda arzu edilen seviyeye ulaşması için kapsamlı desteklere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Başkan Özakalın, “Bu sebeple 5084 sayılı kanundaki gibi teşviklerin tek elden ve eski / yeni ayrımı gözetmeksizin yeniden uygulanması gerekiyor. Ayrıca, son dönemlerde genel olarak kamu desteklerinin azalması veya tamamen kesilmesi ile yatırımcıların ucuz kredi, hibe ve teşvik gibi desteklerden yoksun kalması ile finansa erişmesinde ciddi problemler yaşanmasına neden oluyor. Bu dönemde yatırımcıyı ve yatırımı destekleyici kuruluşlarımızın destek programlarını devreye alması ve yeni teşviklerin açıklaması büyük önem arz etmektedir” diye konuştu.

Bakan Kacır, “Türkiye’de 192 Olan OSB Sayısı 361’e Çıktı”

Toplantıda daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuştu. Konuşmasına, “Havası sert, insanı mert Erzurum’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diyen Bakan Kacır şunları söyledi; “İnşallah önümüzdeki dönemde Erzurum’da çok daha fazla çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz 22 yıl ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde adım adım bölgesel ve küresel üretim üssüne dönüştüğü bir dönem oldu. Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin sayısı 192’de 361’e yükseldi. OSB’lerde çalışan sayısı 415 Binden 2 milyon 600 bine çıktı. OSB’lerde 11 bin parselde üretim yapılırken bugün 58 bin parselde üretim yapılıyor. Bu muazzam gelişme aslında Anadolu’nun topyekün kalkınması demek... Bu kalkınma sürecinde Erzurum’un da önemli ölçüde payını aldı. Erzurum’da OSB’lerde çalışanların sayısı sadece 700 iken bugün 8 bin 115 kardeşimizin alın teri, akıl teri döktüğü OSB’lerden bahsediyoruz.”

“Genişleme İçin Gerekli Desteği Vereceğiz”

Bakan Kacır, Başkan Özakalın’ın 2. OSB 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili talebine karşılık olarak da şunları söyledi; “Artık yatırımcılara tahsis edilecek alan kalmadığı için genişleme alanlarıyla yeni tahsisleri yapacağımız OSB’lerden bahsediyoruz. Bakanlık olarak bu sürece her zaman katkı vermeye gayret gösteriyoruz. Gerek 1. OSB’nin ve gerekse 2. OSB’nin kuruluş sürecinde ve altyapılarının geliştirilmeleri sürecinde verdiğimiz kredilerin toplam tutarı 890 milyon lirayı buluyor. İnşallah önümüzdeki dönemde hem merkez 1. OSB hem de 2. OSB’deki Güneş Enerji santrali için Dünya Bankası’ndan temin ettiğimiz kredi imkanlarını kullanacağız. Hem de yeni genişleme alanlarında da inşallah Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Her zaman ifade ediyoruz. Sanayinin gelişmesi kadar sanayinin katma değer üretmesi de son derece önemlidir. Bu anlayışla Türkiye’nin dört bir yanında teknoparklar, ARGE merkezleri, tasarım merkezleri kuruyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini yapıyoruz. Gençlerimizin teknoloji geliştirme süreçlerine dahil olmaları için gayret gösteriyoruz.”

Bakan Kacır ayrıca Bakanlığına bağlı kuruluşların yatırımcılara, ARGE, ÜRGE ve tasarım merkezlerine yönelik destekleriyle ilgili olarak da detaylı bilgiler verdi. Bakan Kacır, toplantının sonunda iş insanlarının sorularını cevaplandırdı. Toplantının ardından Başkan Özakalın Bakan Kacır’a, şehrin ve iş dünyasının farklı alanlarda yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini içeren ETSO’nun hazırladığı raporları sundu. Başkan Özakalın ziyaretin ve düzenlenen toplantının anısına da Bakan Kacır’a, Çifte Minareli Medrese figürünün işlendiği bir kristal plaket ile gümüş işlemeli Oltutaşı tespih ve ehramdan dokunmuş kravat ve atkı hediye etti. Toplantı çıkışı Bakan ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.