Bakan Jülide Sarıeroğlu açıkladı: 26 bin eczane...

Bir dizi ziyaret için Sakarya’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başta İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü olmak üzere Geyve, Sapanca, Ferizli ve Söğütlü binalarının hizmet açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine ayrıca, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Hizmet binalarınında yeni nitelikler kazanması önemli. Sakarya’da bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu binamız İŞKUR’un tam da ihtiyaç duyduğu standartlarda bir bina konumundadır. Sayın bakanımızın gerek niteliksel hizmetlerimiz gerekse hizmet binalarımızın kalitesi noktasındaki hassasiyetinin Sakarya’daki bu düzeyde tüm illerimizin kısa zamanda erişimine vesile olacağını umut ediyorum. Sakarya gibi büyük bir ilde arkadaşlarımız 91 personel ile özveri ile nüfusu 1 milyona yaklaşan bir şehre hizmet veriyorlar. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Milletimize, memleketimize olan görevleri arkadaşlarımız biliyor. Ama bilinmesi gerekir ki hakikaten bu personel sayısının onlarca katıyla başka ülkelerde bu hizmetlerin yapıldığı da bir hakikat ve vaka olarak karşımızdadır. Umudumuz Sakarya bu binayla güzel hizmet yapar” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumu bağlamında biz bir günde bir buçuk milyon hastamızın provizyon işlemini, bir günde 2 buçuk milyon reçete hizmetiyle alakalı işlem yapıyoruz. Bir yılda 500 milyon reçete ile ilgili çalışma gerçekleştiriyoruz. 12 milyonu aşan emekli grubumuz var. 22 milyona ulaşmış bir aktif sigortalı grubumuz var. Nüfusumuzun yüzde 99’unu şemsiyesi altında bulunduran bir genel sağlık sigortası sistemimiz var. Var gücümüzle 81 ilimizde 81 il müdürlüğümüz her iki kurumumuzun ayrı ayrı il müdürlükleri SGK’mızın 573’e ulaştığı hizmet merkezi var. Gayemiz vatandaşlarımız geleceğe daha umutlu bakabilsin. Büyük, güçlü Türkiye yolunda beraberlik birlik içinde vatandaşlarımızın hayatlarını temin etmesini sağlamaktır. İlaç almak için kurumların içerisinde Bağ-Kur’luya, Emekli Sandığına, SSK’lıya ayrı işlemlerin yapıldığı hastanelerin içerisinde sadece eczanelerden faydalandığı bir sistemde daha iki hafta önce protokollerini imzaladık. 26 bin eczane ile birlikte hizmet veren bir Sosyal Güvenlik Kurumu haline gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.