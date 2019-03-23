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Bakan, İstanbul Havalimanı'nın yıllık kirasını açıkladı

Trabzon'da konuşan Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın yıllık kirasını açıkladı. Turhan, "Konsorsiyum devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyecek" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:50
Bakan, İstanbul Havalimanı'nın yıllık kirasını açıkladı

Çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'nın devlete yıllık 822 milyon euro kira ödeyeceğini söyledi.

"Devletin cebinden bir kuruş çıkmadı"

Turhan, "Ülkemizin iftihar projelerinden İstanbul Büyük Havaalanı açıldı, 10 milyar dolarlık proje. Devletin cebinden bir kuruş çıkmadı ve bu yıldan sonra bu işi yapan konsorsiyum, devlete her yıl 822 milyon euro arazi kullanım kirası ödeyecek" açıklamasını yaptı.

"Son 17 yılda 537 milyarlık yatırım"

Bakan Turhan ayrıca, bakanlığının son 17 yılda 537 milyar lira yatırım yaptığı, bunun 140 milyarlık kısmının yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirildiği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:50
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Mehmet Cahit Turhan
  4. İstanbul Havalimanı

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  • cihadcihad45 dk önce
    buna yorum yapmaz klavyeciler hükümetin icraatlarını arayan dingiller
  • hasanhasan47 dk önce
    Hem milli para kullanımını tavsiye ediyorsunuz hemde euro ustunden kiraya verdim diyorsunuz. Yatırımların hepsi dovizle borclanılıyor. O konsorsiyum o kira ucretini kimden cikaricak? vatandastan cıkarıcak. doviz yukseldikce kira borcunu odemek icin zam gelicek herseye yine...Biraz AKILLI ca kararlar alın.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 53 dk önce
    Yok inanmam Erdogan Türkiyeyi yedi bitirdi.chp zamaninda ne güzeldi ,ah o güler,ana avrat dümdüzdü.

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