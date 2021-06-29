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Teknoloji Bakan İsmail Demir açıkladı! ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak
Teknoloji

Bakan İsmail Demir açıkladı! ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak

Türk savunma sanayisi önemli adımlar atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin ihraç edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:09:00 -
Bakan İsmail Demir açıkladı! ROKETSAN, Bangladeş'e ihracat yapacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN'ın bazı ürünlerinin, Bangladeş'e ihraç edileceğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin, kabiliyetlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiğini belirtti.

İsmail Demir, "Bangladeş ile imzaladığımız Devletten Devlete (G2G) İşbirliği Mutabakat Muhtıraları kapsamında ROKETSAN'ın çeşitli ürünlerinin ihracat anlaşması gerçekleştirildi. Durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

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