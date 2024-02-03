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Ekonomi Bakan Işıkhan’dan Merkez Bankası Başkanı Karahan’a tebrik
Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan Merkez Bankası Başkanı Karahan’a tebrik

Yeniakit Publisher
2024-02-03 03:30:00 -
Bakan Işıkhan’dan Merkez Bankası Başkanı Karahan’a tebrik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a teşekkür etti ve yerine atanan Fatih Karahan’ı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda başkan değişikliği sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Işıkhan, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak bugüne kadar yapmış olduğu önemli hizmetler için Sayın Hafize Gaye Erkan’a teşekkür ediyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Sayın Fatih Karahan’a görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ekonomi yönetimimizin atacağı adımlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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