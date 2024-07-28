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Ekonomi Bakan Işıkhan'dan belediyelere icra uyarısı! İBB'nin borcu katlanmış
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan belediyelere icra uyarısı! İBB'nin borcu katlanmış

Yeniakit Publisher
2024-07-28 21:47:00 -
Bakan Işıkhan'dan belediyelere icra uyarısı! İBB'nin borcu katlanmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıltığı canlı yayın programında 1402 belediyenin 1307'sinin borçlu olduğunu belirterek, belediyelere icra uyarısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, A Haber gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Bakan Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın sözlerinden satır başları şu şekilde; Belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL. İBB'nin toplam borcu 3.3 milyar TL. 5 yılda 46 kat artmış. Belediyeler borcunu ödemezse icraya başvurulacak. SGK 16 milyon emekliye aylık ödüyor.

Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.

Bakanlık olarak emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerine erişim aynı zamanda sosyal yardımlar gibi mekanizmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve sürdürmeyi aynı zamanda gelir güvencesi sağlamak için çalışıyoruz. Biz çalışanlarımızın bugününü ve yarınını garanti altına almak istiyoruz.

1307 BELEDİYENİN BORCU VAR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu. Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz. Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz. 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta.

BELEDİYELERE İCRA UYARISI

Prim borçları ödenmezse icraya başvurulacak.

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