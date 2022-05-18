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Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 16:10:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Mehaj'ı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Mehaj'ın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüştü.

Bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, tarihi geçmişi ve ortak değerleri olan Türkiye ile Kosova arasındaki askeri eğitim iş birliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

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