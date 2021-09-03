Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Somali Savunma Bakanı Hassan Hussein Haji ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konuları ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar tarafından Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılanan Haji, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Önce baş başa görüşen Bakan Akar ve Haji, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında siyasi ve askeri iş birliğinin yanı sıra dostluk ve kardeşliğin her alanda gelişmekte olduğu, Türkiye'nin, Somali halkının güven ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.