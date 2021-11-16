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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan iftiralara cevap: Kesinlikle yok
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan iftiralara cevap: Kesinlikle yok

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah bulunduğu iddialarına tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 17:54:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan iftiralara cevap: Kesinlikle yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin sunumunda "TSK'da kimyasal silah bulunduğu" yönündeki iddialara cevap verdi.

Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır. TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor."

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