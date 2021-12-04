Bakan Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Tarih verdi

Sabah Gazetesi Yazarı Hasan Basri Yalçın'a konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

F-35 toplantısının 2022 yılının başında ABD'de yapılacağını aktaran Bakan Akar, "F-35 boşluğunu doldurmak için 'Blok 70' denilen Viper'leri istedik. Bununla ilgili bir yıl teknik çalışma yaptık. Yabancı askeri satışlar denilen teknik bir konu. Bununla ilgili SSİK (Savunma Sanayii İcra Komitesi) toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylayınca gerekli çalışmaları başlattık. Taleplerimizi verdik, süreci takip ediyoruz. Hem 40 adet 'Blok 70' tedariki hem de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu için konuyu ilettik. F-35 ile ilgili soru ve sorunların çözümü için toplantının ikincisi 2022'nin başında ABD'de yapılacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşme sonrası Türkiye-ABD ilişkilerinde yumuşama olduğunu dile getiren Bakan Akar şunları kaydetti:

"ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye verdiği önemi belirtiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden ile görüşmesinin ardından yumuşama oldu. ABD'li müttefiklerimizle açık, net, objektif konuşuyoruz. ABD'liler Türkiye'nin önemini, anlamını biliyor. Biz NATO ittifakının ayrılmaz, güçlü parçasıyız. Bugüne kadar taahhütlerimizi yerine getirdik. Bizim güçlenmemiz NATO'nun güçlenmesi anlamına geliyor."