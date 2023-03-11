Bakan Hulusi Akar’dan F-16 ve F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'dan bahseden Hulusi Akar, "TCG Anadolu içinde hem barınmayı hem sağlık hizmetlerini sağlayabilen bir gemi. İnsani yardım konusunda çok geniş kapasiteye sahip. Yakın zamanda aktif halde kullanabilecek hale getireceğiz. Uzun bir hareket sahası ve denizde kalma kapasitesi var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD'den talep ettiği F-16'lar hakkında konuşan Bakan Akar şöyle devam etti:

"Sorumluluklarımızı yerine getirdik, benzer şekilde müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz. Sayın ABD Başkanının olumlu görüşte olduğunu müşade ettik. Şu ana kadar ki beyanlar olumlu açıklamalar. Beyaz Saray ve Pentagon’da olumlu açıklamalar yapılıyor.

Bazı Kongre üyelerinin yaptığı olumsuz açıklamalar var. Aklı selimin hakim olmasını istiyoruz. Rasyonel bir şekilde soruna yaklaşmaları lazım. Türkiye’nin güçlü olması demek NATO’nun güçlü olması demek. Herkesin aklı başına toplaması lazım."

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Türkiye'nin hukuka aykırı bir şekilde F-35 programından çıkartıldığını belirten Akar, "Görüşmeler konuşmalar devam ediyor. 18 Ocak’ta Washington’da bir görüşme yapıldı" dedi.