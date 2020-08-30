Bakan Hulusi Akar'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malazgirt, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç gibi birçok zaferin elde edildiği ağustos ayının tarihte önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akar, kahraman ordunun 26 Ağustos 1922 sabahı "Büyük Taarruz"u ile başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin de destansı tarihin en büyük, en parlak zaferlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karakteri bağımsızlık olan asil Türk milletinin kendisi için tasarlanan geleceğin esaret altında yaşamak olduğunu görerek "Ya istiklal Ya Ölüm" parolasıyla Milli Mücadelesini başlattığını anımsatan Akar, bu mücadelenin 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştığını hatırlattı.

Kazanılan büyük zaferin asil milletin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirten Bakan Akar, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı için azim, kararlılık, kahramanlık ve fedakarlıkla verdiği Milli Mücadelenin, tüm mazlum ve mağdur milletler için de bir umut ışığı olduğunu dile getirdi.

Bakan Akar, "Bu kahraman ve fedakar milletin bağrından çıkan şanlı ordumuz, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda TSK, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Somali'de, Katar'da, Libya'da, Doğu ve Orta Akdeniz ile dünyanın pek çok coğrafyasında hem ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta hem de uluslararası barış, huzur ve istikrara katkı sağlamaktır. TSK, tüm bu faaliyetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesinde görevlerini de başarıyla yerine getirerek uluslararası alanda da etkin, caydırıcı ve saygın yerini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla terfi eden personeli üstün gayretlerinden dolayı kutlayıp başarılar dileyen Bakan Akar, emekliye ayrılan TSK mensuplarına da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Akar mesajını şu sözlerle noktaladı:

"Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığının muvazzaf ve emekli tüm değerli mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, kahraman gazilerimizin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınlarının 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."