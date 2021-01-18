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Siyaset Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Siyaset

Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile beraber resmi ziyarette bulunduğu Irak’ta Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 23:49:00 -
Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Bağdat’taki görüşmelerinin ardından Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği'ni de ziyarette bulundu.

Bakan Akar, Büyükelçi Fatih Yıldız ve Büyükelçilik mensupları tarafından karşılandı.

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