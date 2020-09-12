Bakan Hulusi Akar: Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Beraberindeki heyetle birlikte "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni"ne katıldı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yapılan tatbikatlara değinen Bakan Akar, "Bu tatbikatlar tehdit değil de nedir? Biz dostluktan, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsediyoruz silahlanma, askeri yığınakların artırılması ve tatbikatlarla bize karşılık veriliyor." dedi.

Sorunların "diyalog" ve "müzakere" yoluyla çözülmemesi halinde sıkıntılı sonuçların doğabileceğini belirten Bakan Akar Türkiye’nin gerilimin tırmandırılmasına engel olmak için uyarılar yapmaya devam ettiğini ve sabırla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Bir taraftan diyalogdan ve gerginliğin azaltılmasından bahsedildiğini diğer yandan ise NATO müttefikliğinin göz ardı edilerek çeşitli tahrikler ile gerilime sebebiyet veren eylem ve söylemlerle Türkiye'nin sabrının test edildiğini aktaran Bakan Akar şöyle konuştu:

"Bunun hiç uygun bir yol olmadığını da belirtmek istiyorum. Bizim uluslararası hukuka bağlı olmamız, sabırlı olmamız, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsetmemiz zafiyet değil. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımız neyse sonuna kadar takip edeceğimizi söylemek de bir tehdit değil. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz sadece uluslararası anlaşmalar, mahkeme kararları, teamüller çerçevesinde haklarımız olduğunu ve bunları koruduğumuzu söylüyoruz. Bunun tehdit olarak tercüme edilmesi uygun değildir, gerçeği de yansıtmaz."

Bölge ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı devletlerin bölgeye gelerek provokasyon peşinde koştuğuna dikkat çeken Akar "Bir şekilde buralara kadar gelip, buralarda çeşitli roller peşinde faaliyet göstermelerinin de barışa, huzura, istikrara hiçbir şekilde yardımı olmayacağı gibi bilakis gerilimi artıracağı, tırmandıracağını da herkesin bilmesi gerekiyor. Siz, binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de bir rol kapmaya çalışıyorsunuz. Hangi hakla? Sizin kıyınız, temsil yetkiniz var mı? Buradaki yapılan hareketin tamamen bir rol kapma gayreti olduğunu da herkesin bilmesi lazım. Bunun provokasyondan başka, insanları tahrik etmekten, buradaki sorunu büyütmekten başka yararı olmayacağını herkesin bilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede rol kapmaya çalışanların Libya’da, Suriye’de, Akdeniz’de ve Afrika’da eylem ve söylemleriyle krizi körüklediğini kaydeden Akar, "Özgürlük dediler özgürlük nerede, barış dediler barış nerede? Bunların hepsini göz ardı ederek karşı bir tavır alarak tamamen müttefiklik ruhuna aykırı, özgürlük ve barış söylemlerine aykırı davranış içindeler. Bu yapılanların hepsi de siyasi çözümü geciktirmekte, siyasi çözümün bir an önce gelmesine olumsuz katkı sağlamaktadır" diye konuştu.

Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar

Türkiye’nin bölgede barış ve istikrardan yana olduğunu bir kez daha yineleyen Bakan Akar, "Hak, hukuk, eşitlik, özgürlük tanımayan sömürgeci ve kölecilik zihniyetinin sonunun geldiğini, artık bunların tedavülden kalktığını herkesin bilmesi lazım. Tehdit diliyle bizimle konuşanlar tarihlerine baksınlar ve atalarıyla görüşsünler. Bu konuda bizim ne yaptığımızı atalarına sorsunlar" ifadelerini kullandı.

Dünya önünde politik iflaslarını örtbas etmek isteyen kifayetsiz muhterislerin çeşitli eylemlere giriştiğini söyleyen Bakar Akar bu şahısların hadlerini ve boylarını aşarak Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne fitne sokmaya çalıştığını dile getirdi.

Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenlerin tarihte olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklarını aktaran Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz Hafter’i, PKK/YPG’yi destekler ve başarısız olursanız bunun sonucunda Türkiye’yi suçlayarak bir yerlere varmanız mümkün değil. Hiçbir şekilde bu yaptıklarının üstünün örtülmesi mümkün değil. Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter."

Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması gerektiğini belirten Akar, "Yunanistan’ın birilerinin masasına meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor ve bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar" değerlendirmesinde bulundu.

Korumakta kararlıyız

Tarihten ders alınması gerektiğinin altını çizen Akar konuşmasını şöyle noktaladı:

"1974’te bütün imkânsızlıklara, zorluklara rağmen ne yaptığımızı biliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerde bugünkü sahip olduğumuz imkân ve kabiliyetlerle hak alaka ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, sizlerin de bu konuda büyük fedakârlık ve kahramanlık yapacağınızdan hak alaka ve menfaatlerimizi koruyacağınızdan zerre kadar şüphemiz yok. Hem kendi hem KKTC’li kardeşlerimizin meşru hak alaka ve menfaatlerini her zaman uluslararası hukuku dahilinde bugün kadar koruduk, bundan sonra da korumakta azimli kararlı ve buna da muktediriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın"