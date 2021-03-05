Bakan Hulusi Akar helikopter kazasının nedenini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’da 8’inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait “Cougar tipi” helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.

Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Bakan Akar, “Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi” diye konuştu. Bakan Akar, helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir.

İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin "Cougar" tedariki

1993 yılında tedarik edilmesine karar verilen AS532 Cougar genel maksat helikopterlerinden ilk etapta Fransa’dan 20 adet sipariş verilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk olarak 1996 yılında giren Cougar helikopterlerinden 20 adet Fransa’dan hazır alımla tedarik edilmesinin ardından ikinci parti tedarik süreci başladı.

Bu bağlamda 30 adet AS532 Cougar helikopteri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerinde üretildi. TUSAŞ tesislerinde üretilen 30 adet AS532 Cougar helikopterlerinin 20 adeti Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine girerken 10 adeti daha Kara Kuvvetlerine teslim edildi. Böylece TSK envanterine toplamda 50 adet AS532 Cougar genel maksat helikopteri girdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ise 20 adet hazır alım ve 10 TUSAŞ üretimi AS532 Cougar genel maksat helikopteri girmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından AS532 Cougar Genel Maksat Helikopterleri; Hava ve Kara Kuvvetlerinde çeşitli görevlerde kullanılıyor. Cougar helikopterlerinden toplam 47 adet envanterde bulunuyordu. 3 adet helikopter kırıma uğrayarak bir helikopterde füze saldırısıyla düştü.